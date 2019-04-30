Пьер-Люк Дюбуа: Панарин может превратить посредственный матч в победу - Советский спорт
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30 апреля 2019 08:11ХоккейЛипкин Антон

Пьер-Люк Дюбуа: Панарин может превратить посредственный матч в победу

Форвард набрал 9 (4+5) очков в шести матчах плей-офф.

Форвард «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа высказался о своем партнере по команде Артемии Панарине.

«Я вижу, как он каждый день работает в зале, на тренировках, как относится к этим занятиям, – приводит слова 20-летнего канадца официальный сайт лиги. - Он пример для таких ребят, как я, для молодежи, которая хочет расти. Он один из лучших в НХЛ, один из тех немногих, кто может менять ход игры. А он работает так, как будто проводит первый сезон в НХЛ.

Все видят, что он мастер, видят его статистику. Но для меня главное, что он может превратить посредственный матч в победу за две или три смены».

В нынешнем плей-офф 27-летний Панарин набрал 9 (4+5) очков в шести матчах. После двух игр серии второго раунда с «Бостоном» счет равный – 1-1.

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