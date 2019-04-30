Овечкин присоединился к сборной России

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву и присоединился к сборной России, сообщает официальный твиттер ФХР.
Ранее стало известно, что в расположение национальной команды прибыли еще два игрока «столичных» – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.
При этом защитник «Торонто» Никита Зайцев, также вызванный в сборную России, присоединится к команде во время этапа Евротура в Чехии.
«Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию», – говорится в сообщении.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
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