Овечкин присоединился к сборной России Все три игрока «Вашингтона» прибыли в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву и присоединился к сборной России, сообщает официальный твиттер ФХР.

Ранее стало известно, что в расположение национальной команды прибыли еще два игрока «столичных» – защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов.

При этом защитник «Торонто» Никита Зайцев, также вызванный в сборную России, присоединится к команде во время этапа Евротура в Чехии.

«Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию», – говорится в сообщении.

📣 Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прилетели в Москву и присоединились к сборной. Никита Зайцев прибудет в расположение национальной команды в Чехию — Хоккей России (@russiahockey) April 30, 2019

Напомним, чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).