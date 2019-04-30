Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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30 апреля 2019 15:59ХоккейСметанникова Дарья

Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком»

«Спартак» на официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с форвардом Робином Ганзлом.

Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.

В минувшем сезоне 30-летний Ганзл провел за «Спартак» 68 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.

На данный момент Ганзл находится в расположении сборной Чехии, которая готовится к предстоящему чемпионату мира в Словакии.

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