Ганзл заключил новый контракт со «Спартаком»

Одностороннее соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В минувшем сезоне 30-летний Ганзл провел за «Спартак» 68 матчей, в которых набрал 32 (12+20) очка.
На данный момент Ганзл находится в расположении сборной Чехии, которая готовится к предстоящему чемпионату мира в Словакии.
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