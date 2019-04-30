«Салават Юлаев» продлил контракт с 38-летним защитником Семеновым

«Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Алексеем Семеновым. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2020 года.
В завершившемся сезоне 38-летний Семенов провел за уфимскую команду 56 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.
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