Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России 2 мая - Советский спорт
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30 апреля 2019 16:38ХоккейСметанникова Дарья

Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединятся к сборной России 2 мая

В Словакии с 10 по 26 мая пройдет чемпионат мира по хоккею.

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что четыре игрока национальной команды присоединяться позднее.

«По итогам диалога со штабом сборной принято решение: в целях акклиматизации и выстраивания тренировочного процесса четыре игрока национальной команды - защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов - присоединятся к команде 2 мая в Брно», - говорится в сообщении.

На чемпионат мира в сборную России вызваны ведущие хоккеисты, выступающие в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов (все – «Вашингтон»), Андрей Василевский и Никита Кучеров (оба – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Никита Гусев («Вегас») и другие.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами Швеции, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

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