Хернквист пропустит матч Евротура против сборной России Форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист не сыграет за сборную Швеции против команды России в матче чешского этапа Евротура.

- Патрик Хернквист приедет в четверг, когда к команде присоединится Уильям Нюландер из «Торонто», пока не ясно, - цитирует пресс-службу шведской команды «РИА Новости».

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету нападающего 37 (18+19) очков в 69 встречах за «Пингвинз».

Добавим, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в среду в Стокгольме.