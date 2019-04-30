Хернквист пропустит матч Евротура против сборной России

- Патрик Хернквист приедет в четверг, когда к команде присоединится Уильям Нюландер из «Торонто», пока не ясно, - цитирует пресс-службу шведской команды «РИА Новости».
Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ на счету нападающего 37 (18+19) очков в 69 встречах за «Пингвинз».
Добавим, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в среду в Стокгольме.
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