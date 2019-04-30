Сборная России 9 мая посетит мемориал в Братиславе 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне национальная сборная России примет участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе.

«В церемонии примут участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов, ветераны Великой отечественной войны.

Напомним, в период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом», - говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

Добавим, что первый матч в рамках чемпионате мира в Словакии сборная России проведет 10 мая против команды Норвегии.