ЦСКА подписал с Маминым двухлетний контракт

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.

За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге «Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Валерий Рейнгольд: Возвращение Карреры может повлиять на «Спартак» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) заявил, что не доверяет работе главного тренера команды Олега Кононова.

Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.

Финансовый мазохизм «Спартака». Заплати 30 миллионов евро – и почувствуй боль! Красно-белые все ближе к вылету из еврокубковой зоны. Но самое удивительное – клуб готов оплачивать страдания из собственного кармана, будто это приносит его руководителям наслаждение. Мы все посчитали.

Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мной Известный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.

Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца «Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».