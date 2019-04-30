ЦСКА подписал с Маминым двухлетний контракт - Советский спорт
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30 апреля 2019 20:06Хоккей

ЦСКА подписал с Маминым двухлетний контракт

ЦСКА продлил соглашение с нападающим команды Максимом Маминым на два года.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новый контракт с нападающим рассчитан до конца сезона 2020/21.

В чемпионском сезоне 2018/19 Мамин провел за ЦСКА 25 встреч в регулярном чемпионате, набрав 3 (1+2) очков и 10 матчей в плей-офф, заработав 5 (2+3) балла.

Отметим, что шайба Максима поставила точку в финальной серии плей-офф против «Авангарда».

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал новые соглашения с защитником Артемом Чмыховым и нападающим Сергеем Толчинским.

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