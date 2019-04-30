Рикард Гренборг: Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов – конечно, я впечатлен составом сборной России Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг в преддверии матча чешского этапа Евротура с командой России оценил состав предстоящего соперника.

- Мы начинаем с матча против сборной России, это серьезный вызов. Малкин, Кучеров, Овечкин, Кузнецов – конечно, я очень впечатлен составом сборной России в этом году. Но и у нас крепкий состав. Чуть менее яркий, чем в прошлые годы? Не могу согласиться. У нас есть лучший шведский бомбардир сезона в НХЛ Элиас Линдхольм, лучший новичок сезона в НХЛ Элиас Петтерссон, у нас есть Оливер Экман-Ларссон, один из самых результативных защитников НХЛ Эрик Густафссон, Хенрик Лундквист и Якоб Маркстрем - в воротах, - приводит слова Гренборга «РИА Новости».

Добавим, что вынесенный матч чешского этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в среду, 1 мая, в Стокгольме.