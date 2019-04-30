Пьер-Люк Дюбуа: Панарин один из немногих, кто может изменить ход игры Нападающий «Коламбуса» Пьер-Люк Дюбуа оценил игру российского нападающего «Блю Джекетс» Артемия Панарина в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

- Решение сыграть на него никогда не будет ошибочным. В НХЛ не так много игроков, способных переломить ход матча и выиграть его. Он один из немногих.

Я вижу, как он каждый день работает в зале, на тренировках, как относится к этим занятиям. Он пример для таких ребят, как я, для молодежи, которая хочет расти. Он один из лучших в НХЛ, один из тех немногих, кто может менять ход игры. А он работает так, как будто проводит первый сезон в НХЛ, - цитирует Дюбуа официальный сайт НХЛ.

Добавим, что Панарин набирал очки во всех шести кубковых играх «Коламбуса» в этом сезоне. Сейчас на его счету девять (4+5) баллов.