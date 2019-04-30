Бекстрем из-за травмы отказался от выступления за сборную Швеции на чемпионате мира

Как сообщает Aftonbladet, форвард не сможет сыграть за шведскую команду из-за травмы бедра.
- Мое бедро нуждается в отдыхе. Я даже не тренировался в конце сезона, - цитирует Бекстрема шведское издание.
Отмечается, что также из-за травмы за национальную команду отказался выступать одноклубник Бекстрема форвард Андре Бураковски.
Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ швед провел 80 матчей и набрал 74 (22+52) очка. В плей-офф форвард сыграл 7 встреч и записал на свой счет 8 (5+3) баллов.
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