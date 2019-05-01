Ландер стал игроком «Локомотива»

28-летний швед с 2017 года являлся игроком «Ак Барса», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом году.
В общей сложности Ландер провел в КХЛ 116 матчей, в которых набрал 83 (28+55) очка при показателе полезности «+29» и 72 минутах штрафа.
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