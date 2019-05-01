Лучший снайпер чемпионата Германии продолжит карьеру в КХЛ (фото)

Нападающий немецкого «Крефельд Пингвин» Якоб Берглунд продолжит карьеру в рижском «Динамо».
В минувшем розыгрыше чемпионата Германии 27-летний швед набрал 52 (32+20) очка, став лучшим снайпером «регулярки». Ранее хоккеист выступал за шведский «Мальмо», немецкий «Ингольштадт» и норвежский «Сторхамар», с которым выиграл чемпионат страны в 2018 году.
Также форвард вызывался в юниорские сборные Швеции.
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