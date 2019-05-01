«Сибирь» вернула Ермакова и подписала трех легионеров - Советский спорт
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01 мая 2019 15:26ХоккейЛипкин Антон

«Сибирь» вернула Ермакова и подписала трех легионеров

В Новосибирске будут играть финны Пуустинен и Руохомаа, а также американец Лофквист.

«Сибирь» объявила на официальном сайте клуба о подписании четырех новичков.

Спустя год в Новосибирск возвращается 25-летний защитник Андрей Ермаков, выступавший в минувшем сезоне в системе ЦСКА. За «Сибирь» он играл в сезоне-2017/2018 и набрал 16 (7+9) очков в 36 матчах. В 2015 году в составе СКА Ермаков стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Ермакова рассчитан на два года.

Также клуб подписал на два года двух финских форвардов из «Нефтехимика» – 31-летнего Юусо Пуустинена и 30-летнего Микаэля Руохамаа. В минувшем сезоне на счету Пуустинена 37 (20+17) очков в 53 матчах при показателе полезности «–13» и 20 минутах штрафа. У Руохамаа 33 (9+24) очка в 49 матчах при показателе полезности «–3» и 16 минутах штрафа. Отметим, что Пуустинен стал участником Матча звезд в Казани.

Кроме того, игроком «Сибири» стал защитник Сэм Лофквист. 29-летний американец с конца декабря играл за «Куньлунь Ред Стар» и набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–4» и 16 минутах штрафа. В сезоне-2016/2017 Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо». Контракт Лофквиста рассчитан на два года.

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