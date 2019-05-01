«Сибирь» вернула Ермакова и подписала трех легионеров В Новосибирске будут играть финны Пуустинен и Руохомаа, а также американец Лофквист.

«Сибирь» объявила на официальном сайте клуба о подписании четырех новичков.

Спустя год в Новосибирск возвращается 25-летний защитник Андрей Ермаков, выступавший в минувшем сезоне в системе ЦСКА. За «Сибирь» он играл в сезоне-2017/2018 и набрал 16 (7+9) очков в 36 матчах. В 2015 году в составе СКА Ермаков стал обладателем Кубка Гагарина. Контракт Ермакова рассчитан на два года.

⚡А это тот случай, когда рады все: клуб, хоккеист и болельщики! 🔥



Андрей Ермаков, как минимум на два сезона с нами!

👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/Cl7NgJKNF5 — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 1, 2019

Также клуб подписал на два года двух финских форвардов из «Нефтехимика» – 31-летнего Юусо Пуустинена и 30-летнего Микаэля Руохамаа. В минувшем сезоне на счету Пуустинена 37 (20+17) очков в 53 матчах при показателе полезности «–13» и 20 минутах штрафа. У Руохамаа 33 (9+24) очка в 49 матчах при показателе полезности «–3» и 16 минутах штрафа. Отметим, что Пуустинен стал участником Матча звезд в Казани.

⚡️Хоккейнный клуб «Сибирь» подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими: 31-летний Юусо Пуустинен и 30-летний Микаэль Руохомаа. https://t.co/ijYEuIp5Tw



Добро пожаловать, парни!/tervetuloa, kaverit! pic.twitter.com/IH0RH5x1Vg — Hockey Club Sibir (@hcsibir) May 1, 2019

Кроме того, игроком «Сибири» стал защитник Сэм Лофквист. 29-летний американец с конца декабря играл за «Куньлунь Ред Стар» и набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «–4» и 16 минутах штрафа. В сезоне-2016/2017 Лофквист выступал в КХЛ за «Торпедо». Контракт Лофквиста рассчитан на два года.