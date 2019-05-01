«Магнитка» подписала Постму, Локтионова, Паршина, Галимова и Галузина

«Металлург» объявил на официальном сайте о подписании пятерых новичков. Игроками команды стали голкипер Станислав Галимов, защитник Пол Постма, а также форварды Владимир Галузин, Андрей Локтионов и Денис Паршин.
31-летний Галимов переезжает в Магнитогорск после двух лет в «Торпедо». В минувшем сезоне он одержал 13 побед в 28 матчах, в которых отразил 92,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,65 гола за игру.
30-летний Галузин провел всю свою карьеру в «Торпедо». В сезоне-2018/2019 он набрал 25 (12+13) очков в 52 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в семи матчах плей-офф.
33-летний Паршин провел в «Торпедо» с перерывом три сезона, в последнем из них набрав 41 (16+25) очко в 62 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в семи матчах плей-офф.
28-летний Локтионов перешел в «Металлург» из «Локомотива», где играл с 2014 года. В завершившемся сезоне у него также было 41 (16+25) очко в 49 матчах регулярного чемпионата и две результативные передачи в десяти матчах плей-офф.
Наконец, 30-летний канадец Постма дебютировал в КХЛ в прошлом сезоне в «Ак Барсе». Он провел 57 матчей регулярного чемпионата, в которых отметился 28 (8+20) очками при показателе полезности «+20» и 12 минутах штрафа. В плей-офф он набрал 3 (2+1) очка в четырех матчах и заработал показатель полезности «–4».
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