«Спартак» объявил об уходе Калинина, Воронина, Лисина и еще четырех игроков (фото)

«Спартак» объявил на официальном сайте об изменениях в составе команды.
В связи с истечением срока действия контрактов клуб покидают семь игроков: защитники Михаил Григорьев, Дмитрий Калинин и Всеволод Сорокин, а также форварды Артем Воронин, Энвер Лисин, Бен Максвелл и Максим Трунев.
«Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении красно-белых.
Отметим, что Воронин играл за «Спартак» с 2009 года, Сорокин – с 2013-го, Калинин – с 2016-го, Максвелл и Трунев – с 2017-го, а Григорьев и Лисин провели в клубе один прошедший сезон.
Ранее «Спартак», который возглавил Олег Знарок, продлил контракты с голкипером Юлиусом Гудачеком, а также форвардами Робертом Ганзлом и Мартиньшем Карсумсом.
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