«Спартак» объявил об уходе Калинина, Воронина, Лисина и еще четырех игроков (фото) Семь игроков покидают красно-белых.

«Спартак» объявил на официальном сайте об изменениях в составе команды.

В связи с истечением срока действия контрактов клуб покидают семь игроков: защитники Михаил Григорьев, Дмитрий Калинин и Всеволод Сорокин, а также форварды Артем Воронин, Энвер Лисин, Бен Максвелл и Максим Трунев.

В связи с истечением срока действия контрактов #Спартак покидают 7 игроков: защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артём Воронин, Максим Трунёв, Энвер Лисин.

Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере. pic.twitter.com/GafqUwq7pA — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 1, 2019

«Клуб благодарит хоккеистов и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении красно-белых.

Отметим, что Воронин играл за «Спартак» с 2009 года, Сорокин – с 2013-го, Калинин – с 2016-го, Максвелл и Трунев – с 2017-го, а Григорьев и Лисин провели в клубе один прошедший сезон.

Ранее «Спартак», который возглавил Олег Знарок, продлил контракты с голкипером Юлиусом Гудачеком, а также форвардами Робертом Ганзлом и Мартиньшем Карсумсом.