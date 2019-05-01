«Автомобилист» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина (фото) - Советский спорт
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01 мая 2019 16:57ХоккейЛипкин Антон

«Автомобилист» подписал двукратного обладателя Кубка Гагарина (фото)

Рафаэль Батыршин будет играть в Екатеринбурге.

Защитник Рафаэль Батыршин стал игроком «Автомобилиста», сообщает официальный сайт клуба.

32-летний воспитанник «Крыльев Советов» предыдущие три сезона провел в «Ак Барсе», с которым в 2018 году выиграл Кубок Гагарина. А за два года до этого Батыршин стал чемпионом КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга».

В минувшем сезоне Батыршин сыграл в 51 матче регулярного чемпионата и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+7» и 58 минутах штрафа.

Ранее в КХЛ он также играл за «Витязь», «Атлант» и «Сибирь». Всего на его счету 485 матчей в лиге и 88 (26+62) очков при показателе полезности «+36» и 638 минутах штрафа.

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