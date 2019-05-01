«Северсталь» подписала двух игроков из ВХЛ

«Северсталь» объявила о подписании контрактов с голкипером Рафаэлем Хакимовым и форвардом Андреем Белозеровым, сообщает официальный сайт клуба.
28-летний Хакимов провел минувший сезон в новокузнецком «Металлурге». В 45 матчах регулярного чемпионата он одержал 23 победы, отразил 93,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,22 гола за игру. В плей-офф у него одна победа в четырех матчах, 91,8 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,48 гола за игру. Ранее воспитанник «Салавата Юлаева» выступал за «Торос», «Нефтехимик», «Ариаду» и «Нефтяник».
Также игроком «Северстали» стал форвард Андрей Белозеров. 22-летний нападающий провел четыре года в «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В сезоне-2018/2019 воспитанник «Мечела» занял первое место в команде по голам, очкам и показателю полезности. На его счету 55 (29+26) очков в 56 матчах при показателе полезности «+26» и 36 минутах штрафа.
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