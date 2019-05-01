«Филадельфия» подписала трехлетний контракт с Устименко 20-летний голкипер будет играть в системе «летчиков».

Голкипер Кирилл Устименко подписал трехлетний контракт новичка с «Филадельфией», сообщил в твиттере агент Дэн Мильштейн.

Kirill Ustimenko (3rd round) 2017 signs 3 year ELC with Philadelphia Flyers. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/CTl8tohzAB — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) May 1, 2019

20-летний российский вратарь провел пять лет в системе «Динамо» из Санкт-Петербурга. При этом за команду ВХЛ он сыграл только в одном матче. В МХЛ на его счету 145 матчей, в которых он одержал 90 побед, отразил 92,7 процента бросков при коэффициенте надежности 1,96 гола за игру.

В 2017 году в составе юниорской сборной России Устименко стал бронзовым призером чемпионата мира. А в 2018 году он принял участие в Кубке вызова МХЛ.

На драфте 2017 года «Филадельфия» выбрала Устименко в третьем раунде под общим 80-м номером.