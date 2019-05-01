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01 мая 2019 18:11ХоккейЛипкин Антон

Брат Знарка возглавил фарм-клуб «Торпедо»

Игорь Знарок будет тренировать «Саров».

Новым главным тренером «Сарова», который является фарм-клубом «Торпедо», стал Игорь Знарок, сообщает официальный сайт нижегородского клуба.

Родной брат главного тренера «Спартака» Олега Знарка в последнее время возглавлял «Челмет» и был ассистентом главного тренера юниорской сборной России.

Под руководством Знарка команда «Трактор» 1999 года рождения неоднократно становилась победителем и призером первенства России.

В минувшем сезоне «Саров» под руководством Игоря Аверкина занял 25-е место в регулярном чемпионате ВХЛ и не попал в плей-офф. В то же время «Челмет» со Знарком стал 20-м.

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