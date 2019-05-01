«Торпедо» подписало чемпиона мира среди молодежи Станислав Бочаров проведет следующий сезон в Нижнем Новгороде.

Форвард Станислав Бочаров стал игроком «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 27-летнего нападающего рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Бочаров выступал за «Сочи» и установил личный рекорд результативности в КХЛ. В 56 матчах он набрал 29 (13+16) очков при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафа.

Ранее воспитанник «Ак Барса» играл в КХЛ за родной клуб, «Югру», «Ладу» и «Адмирал». Всего на его счету 387 матчей в лиге и 125 (60+65) очков при показателе полезности «–23» и 60 минутах штрафа.

Напомним, в 2011 году в составе молодежной сборной России Бочаров стал чемпионом мира.