Россия проиграла Швеции на Чешских хоккейных играх

Сборная России потерпела поражение от Швеции (4:6) в вынесенном матче заключительного этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

Решающим в матче стал второй период, который «тре крунур» выиграли со счетом 3:1. Дублем у хозяев отметился форвард «Ванкувера» Луи Эрикссон, по голу забили Маркус Крюгер («Чикаго»), Оскар Линдблум («Филадельфия»), Марио Кемпе («Аризона») и Йоаким Нюгорд («Фэрьестад»).

В составе российской команды три из четырех голов на счету игроков КХЛ: Александр Елесин («Локомотив»), Сергей Андронов и Михаил Григоренко (оба – ЦСКА). А на последней минуте окончательный счет в матче установил лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров из «Тампы-Бэй».

Таким образом, сборная России не смогла досрочно обеспечить себе победу в общем зачете Еврохоккейтура.

Отметим, что российские хоккеисты набрали в этом матче 18 минут штрафа против шести у шведов.

Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.

Стокгольм (Швеция)

Еврохоккейтур

4-й этап

«Чешские хоккейные игры»

1-й тур

Швеция – Россия – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

Голы: Нюгорд, 3. Эрикссон, 21 (бол), 47. Крюгер, 24. Линдблум, 39 (бол). Кемпе, 58 (пв) – Елесин, 19. Андронов, 31. Григоренко, 50. Кучеров, 60.

Россия (16 + 2 командный штраф): Василевский, Сергачев – Нестеров (2), Гусев – Малкин (6) – Кучеров; Хафизуллин (2) – Зуб, Григоренко (2) – Анисимов – Капризов; Киселевич – Елесин (2), Барабанов – Кадейкин – Дадонов; Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников (2), Михеев.

Вратари: Маркстрем – Василевский.

Штраф: 6 – 18.

Общий зачет Еврохоккейтура: 1. Россия – 19 очков. 2. Швеция – 14. 3. Финляндия – 13. 4. Чехия – 11.