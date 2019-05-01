Шведский защитник Бертильссон стал игроком «Сочи»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение со шведским защитником подписано сроком на один год.
Добавим, что Бертильссон всю карьеру провел в шведском клубе «Брюнэс». Защитник прошел через все команды клубной системы, выступая в национальных первенствах на уровне U18, U20 и за основной состав в Шведской хоккейной лиге (SHL).
В сезоне 2018/19 Симон отыграл 52 матча в регулярном чемпионате Шведской лиги и набрал 18 (3+15) очков.
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