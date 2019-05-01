Малыхин стал игроком «Трактора» - Советский спорт
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01 мая 2019 20:35Хоккей

Малыхин стал игроком «Трактора»

Нападающий Федор Малыхин подписал контракт с «Трактором».

Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один год.

Напомним, что ы минувшем регулярном чемпионате КХЛ 28-летний нападающий провел 15 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 2 (1+1) очка.

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