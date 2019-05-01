Ник Фолиньо: Панарин несколько раз отлично отработал в своей зоне «Коламбус» обыграл «Бостон» в третьем матче серии.

Капитан «Коламбуса» Ник Фолиньо высказался об игре форварда Артемия Панарина в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:1).

«Наши лидеры работали в обороне, – приводит слова 31-летнего американца официальный сайт лиги. – Они хотят внести заметный вклад в игру команды.

Артемий Панарин сегодня несколько раз отлично отработал в своей зоне. Пьер-Люк Дюбуа боролся. Все это дает о себе знать.

Когда так играет первое звено, все остальные следуют их примеру. Все четыре тройки внесли свою лепту, а тройка Буна (Дженнера) забросила важнейшую шайбу».

Напомним, «Коламбус» одержал вторую победу подряд и повел в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 2 мая также на льду «голубых жакетов».