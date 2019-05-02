Две передачи Радулова помогли «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом» (видео)

«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» (4:2) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии.

Первый гол в матче на шестой минуте забил форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко, реализовавший численное преимущество. Теперь на счету 27-летнего российского нападающего пять голов в десяти матчах плей-офф.

В составе «Далласа» двумя результативными передачами отметился форвард Александр Радулов. После этого у 32-летнего российского нападающего стало 9 (5+4) очков в десяти матчах.

Первой же звездой был признан форвард «Далласа» Тайлер Сегин, также дважды ассистировавший партнерам. Кроме того, в тройку лучших вошли форварды «звезд» Джейми Бенн (результативная передача) и Матс Зукарелло (две результативные передачи).

Таким образом, счет в серии снова сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет 3 мая в Сент-Луисе.

НХЛ

Плей-офф

2-й раунд

4-й матч

«Даллас» – «Сент-Луис» – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Дикинсон, 12. Спецца (Радулов), 20 (бол). Клингберг, 30. Хинтц (Радулов), 38 – Тарасенко, 6 (бол). Томас, 54.

Счет в серии: 2-2 (2:3, 4:2, 3:4, 4:2).