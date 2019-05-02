Две передачи Радулова помогли «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом» (видео)

Первый гол в матче на шестой минуте забил форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко, реализовавший численное преимущество. Теперь на счету 27-летнего российского нападающего пять голов в десяти матчах плей-офф.
В составе «Далласа» двумя результативными передачами отметился форвард Александр Радулов. После этого у 32-летнего российского нападающего стало 9 (5+4) очков в десяти матчах.
Первой же звездой был признан форвард «Далласа» Тайлер Сегин, также дважды ассистировавший партнерам. Кроме того, в тройку лучших вошли форварды «звезд» Джейми Бенн (результативная передача) и Матс Зукарелло (две результативные передачи).
Таким образом, счет в серии снова сравнялся (2-2). Пятый матч пройдет 3 мая в Сент-Луисе.
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