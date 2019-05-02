Андрей Василевский: Будет интересно посмотреть на сборную России в звездном составе

Голкипер сборной России Андрей Василевский высказался о звездном составе национальной команды перед чемпионатом мира в Словакии.
– Звездный состав – это бесспорно, – приводит слова 24-летнего российского вратаря официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Будет очень интересно посмотреть на нас в полном составе на льду. Ждем не дождемся чемпионата мира.
– Что самое сложное при перестройке на большие площадки? Сколько нужно времени, чтобы привыкнуть?
– Естественно, тут больше площадки, чем в НХЛ. Немного другие углы, иные отскоки. Все другое. Поэтому хорошо, что мы едем на Евротур. Будет несколько игр как раз для того, чтобы ко всему этому привыкнуть.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ Василевский, ставший лучшим голкипером лиги по количеству побед (39), был номинирован на «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).
Накануне в стартовом матче сборной России на «Чешских хоккейных играх» – со Швецией (4:6) в Стокгольме – Василевский пропустил пять голов и был признан лучшим игроком в составе российской команды.
Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия). На групповом этапе сборная России сыграет в Братиславе с Норвегией (10 мая), Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).
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