Уильямс признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс назван первой звездой среды в НХЛ.
В третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Айлендерс» (5:2) 37-летний канадец забросил победную шайбу в середине третьего периода. Теперь на счету Уильямса 5 (2+3) очков в десяти матчах.
Второй звездой выбран голкипер «Далласа» Бен Бишоп. 32-летний американец отразил 27 из 29 бросков в четвертом матче серии с «Сент-Луисом» (4:2) и помог «звездам» сравнять счет в серии (2-2).
Третьей звездой признан форвард «Каролины» Себастьян Ахо. 21-летний финн забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Айлендерс», после чего у него стало 7 (3+4) очков в нынешнем плей-офф.
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