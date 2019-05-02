Джастин Уильямс: Будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию с «Айлендерс» в четырех матчах «Каролина» одержала третью победу в серии с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс прокомментировал победу над «Айлендерс» (5:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы ведем 3-0, – приводит слова 37-летнего канадца официальный сайт лиги. – Говорят, что последняя победа – самая сложная. И это правда, когда другая команда приперта к стене.

Мы безусловно не хотим возвращаться (в Нью-Йорк на пятый матч), но поедем, если придется. Но сперва будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию в четырех».

Напомним, Уильямс забил победный гол в матче в середине третьего периода и был признан лучшим игроком дня в НХЛ.

«Каролина» повела в серии со счетом 3-0 и может оформить выход в третий раунд 3 мая в своем втором домашнем матче.