Джастин Уильямс: Будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию с «Айлендерс» в четырех матчах - Советский спорт
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02 мая 2019 10:02ХоккейЛипкин Антон

Джастин Уильямс: Будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию с «Айлендерс» в четырех матчах

«Каролина» одержала третью победу в серии с «Айлендерс».

Форвард «Каролины» Джастин Уильямс прокомментировал победу над «Айлендерс» (5:2) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мы ведем 3-0, – приводит слова 37-летнего канадца официальный сайт лиги. – Говорят, что последняя победа – самая сложная. И это правда, когда другая команда приперта к стене.

Мы безусловно не хотим возвращаться (в Нью-Йорк на пятый матч), но поедем, если придется. Но сперва будем пахать как проклятые, чтобы закончить серию в четырех».

Напомним, Уильямс забил победный гол в матче в середине третьего периода и был признан лучшим игроком дня в НХЛ.

«Каролина» повела в серии со счетом 3-0 и может оформить выход в третий раунд 3 мая в своем втором домашнем матче.

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