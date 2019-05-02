Род Бриндамор: Ты пытаешься вынудить соперника совершить хоть одну ошибку, и это то, что нам удалось

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Айлендерс» (5:2).
«Это битва сил воли, чтобы заиграть в свою игру, – приводит слова Бриндамора официальный сайт лиги. – Ты пытаешься вынудить соперника совершить хоть одну маленькую оплошность, и это ровно то, что нам удалось сделать.
Мне показалось, что мы были хороши всю игру и выглядели куда более похожими на себя (чем в Нью-Йорке). Кое-какие ошибки допустили, конечно, но (Кертис) Макиленни был на высоте в те моменты, когда и должен был. Очень приятно было наблюдать за тем, как он вышел и добыл эту победу».
Отметим, что 35-летний Макиленни впервые в своей карьере начал матч плей-офф с первых минут и отразил 28 из 30 бросков «островитян».
Теперь «Каролина» ведет в серии со счетом 3-0 и может выйти в третий раунд 3 мая в случае победы во втором домашнем матче.
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