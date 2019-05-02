Джим Монтгомери: Болельщики не могут усидеть на местах, когда Хинтц врывается в зону «Даллас» победил «Сент-Луис» и сравнял счет в серии.

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери после четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом» (4:2) оценил игру финского форварда Роопе Хинтца.

«Скорость Хинтца – это что-то запредельное, – приводит слова Монтгомери официальный сайт НХЛ. – Болельщики не могут усидеть на своих местах, когда он на полном ходу врывается в зону соперника.

Но не только он был сегодня хорош в этом компоненте. Не помню, например, чтобы я видел таким быстрым Тайлера Сегина. Дикинсон, Факса, Кольяно, Комо, звено Даулинга… Все летали по льду и сражались за каждую шайбу».

Напомним, 22-летний Хинтц забил четвертый гол команды. Теперь счет в серии снова стал равным – 2-2. Пятый матч пройдет 3 мая в Сент-Луисе.