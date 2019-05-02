Александр Георгиев: Не до конца осознаю, с какими людьми в одной команде – будто в сказку попал

Голкипер сборной России Александр Георгиев рассказал о том, как прошли его первые недели в национальной команде.
– Все просто супер, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего российского голкипера. – Если честно, до сих пор не до конца верится, не до конца осознаю, с какими людьми я сейчас в одной команде – будто в сказку попал.
– Голова не кружится?
– (Улыбается.) Не до такой степени, все-таки в НХЛ каждый день сталкиваюсь со звездами. Но сейчас очень интересно посмотреть на всех этих ребят вместе. Отлично помню, как в 2008 году Овечкин и Ковальчук выигрывали чемпионат мира, помню, как болел за Малкина, а сейчас все они в одной команде.
Напомним, в нынешнем сезоне Георгиев провел 33 матча за «Рейнджерс», одержал в них 14 побед, отразил 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,91 гола за игру.
После окончания регулярного чемпионата НХЛ Георгиев впервые в карьере был вызван в сборную России.
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