«Авангард» подписал Потапова из «Ак Барса» (фото) - Советский спорт
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02 мая 2019 11:32ХоккейЛипкин Антон

«Авангард» подписал Потапова из «Ак Барса» (фото)

Контракт рассчитан на два сезона.

Форвард Алексей Потапов стал игроком «Авангарда», сообщает официальный сайт «ястребов». Контракт 30-летнего нападающего с клубом рассчитан на два сезона.

Воспитанник «Торпедо» выступал за родной клуб до ноября 2017 года, когда перешел в «Ак Барс», вместе с которым год назад стал обладателем Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне на счету Потапова 19 (9+10) очков в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+22» и 14 минутах штрафа. В четырех матчах плей-офф он не набрал очков, заработал одно удаление и показатель полезности «–1».

Всего в КХЛ Потапов провел 399 матчей, набрал 81 (38+43) очко при 187 минутах штрафа и показателе полезности «+25».

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