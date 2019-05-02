Максим Сушинский: Потапов – мастеровитый игрок с характером, он хочет только побеждать 30-летний форвард подписал двухлетний контракт с «Авангардом».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Алексеем Потаповым.

«Финал Кубка Гагарина показал, в каком направлении необходимо расти нашей команде, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Мы искали габаритных форвардов с хорошим катанием, умеющих показывать энергичный, скоростной хоккей, выигрывать борьбу и продавливать оборону соперника.

Алексей Потапов долгое время был капитаном «Торпедо», это мастеровитый игрок с характером, он хочет только побеждать и пользуется уважением среди хоккеистов».

Напомним, контракт 30-летнего Потапова с «ястребами» рассчитан на два сезона. В 2018 году в составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.