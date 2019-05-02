Грачев стал игроком «Авангарда» (фото)

«Авангард» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Грачевым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт 29-летнего нападающего с «ястребами» рассчитан на два года.
В минувшем сезоне Грачев выступал за «Автомобилист» и набрал 11 (5+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+11» и 18 минутах штрафа. В плей-офф он провел четыре матча, заработал одно удаление при показателе полезности «–2».
Ранее воспитанник «Локомотива» играл в КХЛ за «Адмирал», «Локомотив», «Амур» и «Торпедо».
В 2008 году в третьем раунде драфта НХЛ под общим 75-м номером Грачева выбрали «Рейнджерс». В системе клуба он выступал в 2009-2011 годах, после чего провел еще два сезона в системе «Сент-Луиса». В НХЛ на счету Грачева 34 матча и 4 (1+3) очка.
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