Максим Сушинский: Грачев отлично подходит для третьего и четвертого звена

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Евгением Грачевым.
«Мы продолжаем укреплять линию нападения габаритными игроками, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Грачев отлично подходит на место крайнего или центрального нападающего в третьем или четвертом звене, он может продавить защитников на скорости и побороться на пятаке.
Опыт выступления в североамериканских лигах ускорит его адаптацию к требованиям нашего тренерского штаба».
Напомним, 29-летний форвард подписал с «ястребами» двухлетний контракт. Ранее он играл в КХЛ за «Адмирал», «Локомотив», «Амур» и «Торпедо». В 2019-2013 годах Грачев выступал в Северной Америке в системах «Рейнджерс» и «Сент-Луиса».
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