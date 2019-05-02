Максим Сушинский: Грачев отлично подходит для третьего и четвертого звена 29-летний форвард стал игроком «Авангарда».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с форвардом Евгением Грачевым.

«Мы продолжаем укреплять линию нападения габаритными игроками, – приводит слова Сушинского официальный сайт клуба. – Грачев отлично подходит на место крайнего или центрального нападающего в третьем или четвертом звене, он может продавить защитников на скорости и побороться на пятаке.

Опыт выступления в североамериканских лигах ускорит его адаптацию к требованиям нашего тренерского штаба».

Напомним, 29-летний форвард подписал с «ястребами» двухлетний контракт. Ранее он играл в КХЛ за «Адмирал», «Локомотив», «Амур» и «Торпедо». В 2019-2013 годах Грачев выступал в Северной Америке в системах «Рейнджерс» и «Сент-Луиса».