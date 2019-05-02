СКА объявил об уходе Прохоркина

Ранее сам хоккеист заявил, что он продолжит карьеру в НХЛ.
В этом сезоне Прохоркин забросил 20 шайб и сделал 21 передачу в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ за СКА. В 11 матчах плей-офф игрок набрал 6 (2+4) очков. также в КХЛ форвард выступал за ЦСКА и «Салават Юлаев».
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