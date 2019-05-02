Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, с завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию национальной команды.
Ранее сообщалось, что национальная команда уже прибыла в Чехию, где сыграет два матча в рамках Чешских хоккейных игр против сборных Финляндии (4 мая) и Чехии (5 мая).
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