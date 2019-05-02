Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России - Советский спорт
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02 мая 2019 19:01Хоккей

Овечкин, Кузнецов, Орлов и Зайцев присоединились к сборной России

Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитники Дмитрий Орлов и Никита Зайцев присоединились к сборной России в чешском Брно.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, с завтрашнего дня игроки начнут работу по расписанию национальной команды.

Ранее сообщалось, что национальная команда уже прибыла в Чехию, где сыграет два матча в рамках Чешских хоккейных игр против сборных Финляндии (4 мая) и Чехии (5 мая).

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