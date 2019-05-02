Барри Троц: Все, что мы можем, это смотреть вперед на следующую игру с «Каролиной» Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц поделился ожиданиями о четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции с «Каролиной».

- Встречаются два коллектива с характером, и у них вклад вносит каждый игрок. Я думаю, что ДНК обеих команд похож в плане того, как именно они хотят побеждать.

Мы не можем оглядываться назад. Мы не можем исправить то, что сложилось для нас не так, как мы хотели. Этот момент ушел. Все, что мы можем, это смотреть вперед на следующую игру, выйти на стартовое вбрасывание и начать оттуда, - приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Каролина» вдет в этой серии со счетом 3-0 (1:0, 2:1, 5:2) и 3 мая в домашнем матче может оформить выход в третий раунд.