«Коламбус» проиграл «Бостону», несмотря на гол Панарина Счет в серии сравнялся – 2-2.

«Коламбус» потерпел поражение от «Бостона» (1:4) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Первой звездой был признан голкипер «медведей» Туукка Раск, отразивший 39 бросков соперника. Он не справился только с одним – от форварда Артемия Панарина, который забросил свою пятую шайбу и набрал десятое очко в плей-офф.

Также в тройку лучших вошли форварды Патрис Бержерон, оформивший дубль, и Давид Пастрняк, набравший 2 (1+1) очка.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков «Бостона».

Таким образом, счет в серии вновь стал равным – 2-2. Пятый матч пройдет 4 мая в Бостоне.

НХЛ

Плей-офф

2-й раунд

4-й матч

«Коламбус» – «Бостон» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Панарин, 9 – Пастрняк, 4. Бержерон, 8 (бол), 58 (бол). Курали, 49.

Счет в серии: 2-2 (2:3, 3:2, 2:1, 1:4).