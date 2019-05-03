«Колорадо» всухую переиграл «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии

«Колорадо» одержал победу над «Сан-Хосе» (3:0) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Первой звездой был признан голкипер «лавин» Филипп Грубауэр. 27-летний немец отразил 32 броска и впервые в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф.
Голы в матче на счету форвардов Нэтана Маккиннона, Колина Уилсона и защитника Эрика Джонсона. Нападающий Микко Рантанен отметился двумя результативными передачами.
«Колорадо» сравнял счет в серии (2-2). Пятый матч пройдет 4 мая в Калифорнии.
НХЛ
Плей-офф
2-й раунд
4-й матч
«Колорадо» – «Сан-Хосе» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Голы: Маккиннон, 31. Уилсон, 44 (бол). Джонсон, 59.
Счет в серии: 2-2 (2:5, 4:3, 2:4, 3:0).
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