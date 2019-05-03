Бержерон признан первой звездой четверга в НХЛ Форвард «Бостона» оформил дубль в ворота «Коламбуса».

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон назван лучшим игроком НХЛ в четверг.

В четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Коламбусом» (4:1) 33-летний канадец оформил дубль, дважды реализовав большинство. Теперь на его счету 7 (5+2) очков в 11 матчах.

Второй звездой дня выбран голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр. В четвертом матче серии с «Сан-Хосе» (3:0) 27-летний немец отразил все 32 броска по своим воротам и впервые в карьере сыграл «на ноль» в плей-офф.

Третьей звездой признан голкипер «Бостона» Туукка Раск. На счету 32-летнего финна 39 сэйвов после бросков игроков «Коламбуса».