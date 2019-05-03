Свитов покинул «Ак Барс» после шести сезонов в клубе (фото) У 36-летнего форварда истек срок контракта с клубом.

Капитан «Ак Барса» Александр Свитов завершил выступление за клуб, сообщает официальный сайт «барсов».

Свитов перешел в «Ак Барс» в 2013 году и в течение пяти сезонов был капитаном команды.

«За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внес огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне 17/18», – говорится в заявлении клуба.

Спасибо за всё, капитан! 💪

Александр Свитов покидает «Ак Барс» после шести лет в Казани. За эти годы Александр стал для всех нас образцом мужественности, самоотдачи, бескомпромиссного стремления к победам и внёс огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина в сезоне 17/18 🏆 pic.twitter.com/qxUDyDyVWX — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 3, 2019

В нынешнем сезоне 36-летний нападающий сыграл в 28 матчах регулярного чемпионата и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафа. В плей-офф он принял участие в двух играх и заработал десять минут штрафа при показателе полезности «–3».

Всего в составе «Ак Барса» Свитов провел 333 матча и набрал 114 (51+63) очков.

Ранее форвард играл в КХЛ за «Авангард» и «Салават Юлаев», с которым в сезоне-2010/2011 завоевал Кубок Гагарина.