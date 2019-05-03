Александр Свитов: Я всегда старался играть на максимуме и быть честным перед болельщиками «Ак Барса» Форвард покинул «Ак Барс» после шести сезонов в клубе.

Форвард Александр Свитов после ухода из «Ак Барса» обратился к болельщикам и руководству клуба.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Ак Барса» за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба – за совместную работу, – приводит слова 36-летнего нападающего официальный сайт клуба. – Это были прекрасные шесть сезонов.

Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность – быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками.

С «Ак Барсом» меня будут связывать приятные воспоминания: наши победы, медали и, конечно, Кубок Гагарина. Желаю клубу всего самого наилучшего и новых больших побед. До свидания, Казань!»

Напомним, Свитов перешел в «Ак Барс» в 2013 году из «Салавата Юлаева» и через сезон стал капитаном команды.

В составе «барсов» форвард провел 333 матча, набрал 114 (51+63) очков и в сезоне-2017/2018 завоевал Кубок Гагарина.