Вишневский подписал однолетний контракт со «Спартаком» - Советский спорт
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03 мая 2019 14:11ХоккейЛипкин Антон

Вишневский подписал однолетний контракт со «Спартаком»

Защитник продолжит играть за красно-белых.

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский принял квалификационное предложение клуба, сообщает официальный сайт красно-белых.

29-летний игрок обороны подписал односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2020 года.

Вишневский вернулся в «Спартак» из «Динамо» по ходу прошлого сезона. В 21 матче за команду в регулярном чемпионате он сделал три результативные передачи при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа. В шести матчах плей-офф на его счету один голевой пас.

Напомним, Вишневский выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 годы, после чего перешел в «Динамо», где играл до декабря прошлого года.

Вместе с бело-голубыми под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Знарка Вишневский стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

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