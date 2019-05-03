Вишневский подписал однолетний контракт со «Спартаком» Защитник продолжит играть за красно-белых.

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский принял квалификационное предложение клуба, сообщает официальный сайт красно-белых.

⚡️ Дмитрий Вишневский принял контрактное предложение и продолжит выступление за «Спартак». Новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2020 года. https://t.co/jY1K7abvy7 pic.twitter.com/ynMGGO9gyj — Spartak Moscow (@spartak_hc) May 3, 2019

29-летний игрок обороны подписал односторонний контракт, рассчитанный до 30 апреля 2020 года.

Вишневский вернулся в «Спартак» из «Динамо» по ходу прошлого сезона. В 21 матче за команду в регулярном чемпионате он сделал три результативные передачи при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа. В шести матчах плей-офф на его счету один голевой пас.

Напомним, Вишневский выступал за «Спартак» с 2008 по 2011 годы, после чего перешел в «Динамо», где играл до декабря прошлого года.

Вместе с бело-голубыми под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Олега Знарка Вишневский стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).