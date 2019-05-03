Филипп Грубауэр: Кажется, что сегодня я все сделал правильно - Советский спорт
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03 мая 2019 14:52ХоккейЛипкин Антон

Филипп Грубауэр: Кажется, что сегодня я все сделал правильно

Немец сыграл «на ноль» и позволил «Колорадо» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе».

Голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сан-Хосе» (3:0), в котором он отразил 32 броска соперника.

«Большая игра и большая победа, – приводит слова 27-летнего немца официальный сайт лиги. – Мне кажется, что сегодня я все сделал правильно. В отличие от прошлой игры, когда я позволил забросить им победную шайбу. Мы должны были собраться, и мы это сделали.

Шатаут – это здорово. Но все, что нам сегодня было нужно, – это победа. Чем дольше мы будем играть на ноль, тем больше у нас шансов на победу. Мы бы вырыли себе огромную яму, если б проиграли этот матч, так что это действительно важная победа».

Напомним, Грубауэр впервые в карьере сыграл «на ноль» в матче плей-офф НХЛ и был признан второй звездой дня.

Теперь счет в серии «Сан-Хосе» – «Колорадо» стал равным – 2-2. Пятый матч пройдет 4 мая в Калифорнии.

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