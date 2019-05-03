Эрик Карлссон: «Сан-Хосе» нужно было забить хотя бы раз, тогда игра бы пошла - Советский спорт
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03 мая 2019 15:24ХоккейЛипкин Антон

Эрик Карлссон: «Сан-Хосе» нужно было забить хотя бы раз, тогда игра бы пошла

«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии.

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон подвел итоги четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо» (0:3).

«Они провели хороший матч, мы – сыграли достойно, – приводит слова 28-летнего шведа официальный сайт лиги. – По мере развития серии команды будут меняться, мы будем меняться.

Сегодня они лучше адаптировались к новым условиям, нам же было просто необходимо забить хотя бы раз. Тогда игра бы пошла. Опять же, мы знаем, что должны делать, чтобы добиваться успеха, надо просто придерживаться этого. В этом плане ничего не меняется».

Напомним, счет в серии стал равным – 2-2. Пятый матч пройдет 4 мая в Калифорнии.

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