Кузнецов назвал «клоуном» канадского эксперта Ранее последний обрушился с критикой на игрока.

Форвард «Вашингтона» и сборной России Евгений Кузнецов рассказал, будет ли праздновать голы на ЧМ-2019 своим фирменным празднованием.

Также он ответил канадскому эксперту Дону Черри, который ранее назвал его «придурком».

– «Птичку» будете показывать на чемпионате мира?

– Да нет. Дочка уже спать будет в это время. Так что я отмазался.

– За этот жест вас никто не осудит, в отличие от некоторых канадских экспертов.

– Да это один клоун. Он для этого и существует. Только обидно, что в России настолько близко к сердцу принимают слова человека, который говорит то, что хотят услышать люди. Грустные интервью никому не нужны. Вот мужчина грустные интервью делает (указывает на одного из российских журналистов), их никто не смотрит. А вот если кого-то зацепить, то все смотрят! А если стоять с грустным лицом и что-то говорить…