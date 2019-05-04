Семин продлил контракт с «Витязем» Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Российский форвард Александр Семин продолжит выступления за «Витязь».

35-летний хоккеист подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на один год.

Напомним, в минувшем сезоне Семин отыграл в регулярном чемпионате 54 матча, в которых набрал 41 (19+22) очко. В рамках Кубка Гагарина хоккеист провел 4 поединка и отдал один голевой пас.

Всего в КХЛ нападающий сыграл 197 матчей, забросил 57 шайб и отдал 66 66 результативных передач.