Семин продлил контракт с «Витязем»

Российский форвард Александр Семин продолжит выступления за «Витязь».
35-летний хоккеист подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано на один год.
Напомним, в минувшем сезоне Семин отыграл в регулярном чемпионате 54 матча, в которых набрал 41 (19+22) очко. В рамках Кубка Гагарина хоккеист провел 4 поединка и отдал один голевой пас.
Всего в КХЛ нападающий сыграл 197 матчей, забросил 57 шайб и отдал 66 66 результативных передач.
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