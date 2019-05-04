Подмосковный «Витязь» разгромил «Камских Белок» в матче открытия Финала Фестиваля Ночной Лиги  - Советский спорт
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04 мая 2019 17:24Хоккей

Подмосковный «Витязь» разгромил «Камских Белок» в матче открытия Финала Фестиваля Ночной Лиги 

4 мая в Ледовом дворце «Большой» в Сочи стартовал Финал VIII Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. В матче открытия турнира «Витязь» из Подольска разгромил ижевскую команду «Камские Белки» со счетом 8:1. 

Перед началом этой игры, которая транслировалась в прямом эфире телеканалом «КХЛ ТВ», состоялась торжественная церемония открытия турнира и символическое вбрасывание шайбы. В ней приняли участие председатель Совета легенд Ночной Лиги Александр Якушев, генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов и заместитель начальника отдела Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России Георгий Кабанов.

К этому моменту на всех пяти ледовых площадках турнира уже прошел целый ряд матчей. Всего их будет 440, по 36-40 каждый день с 4 по 16 мая. В этом году в Финале Фестиваля принимает участие рекордное количество команд – 162 из 76 регионов страны. Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал участников и гостей соревнований – соответствующее обращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.  

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