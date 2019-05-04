Подмосковный «Витязь» разгромил «Камских Белок» в матче открытия Финала Фестиваля Ночной Лиги 

Перед началом этой игры, которая транслировалась в прямом эфире телеканалом «КХЛ ТВ», состоялась торжественная церемония открытия турнира и символическое вбрасывание шайбы. В ней приняли участие председатель Совета легенд Ночной Лиги Александр Якушев, генеральный директор Ночной Лиги Игорь Бахмутов и заместитель начальника отдела Департамента развития физической культуры и массового спорта Минспорта России Георгий Кабанов.
К этому моменту на всех пяти ледовых площадках турнира уже прошел целый ряд матчей. Всего их будет 440, по 36-40 каждый день с 4 по 16 мая. В этом году в Финале Фестиваля принимает участие рекордное количество команд – 162 из 76 регионов страны. Президент России Владимир Путин тепло поприветствовал участников и гостей соревнований – соответствующее обращение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Что и откуда достал Эмери? И почему «Арсенал» выиграл? Главное — о первых полуфиналах Лиги ЕвропыА вообще четверка английских клубов одержала всего лишь одну победу в первых полуфинальных матчах еврокубков. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Фернандо вновь забил за «Спартак». Видео всех голов 27-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 27-го тура чемпионата России. 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Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.